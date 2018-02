Mestna občina Celje si že vrsto let z različnimi projekti, tudi mestnim marketingom, prizadeva zaustaviti trend, da kupci zapuščajo mesto in odhajajo po nakupih v trgovska središča na obrobju. Da bi obiskovalce in potencialne kupce zadržali v mestnem jedru, se je občina lotila odkupovanja zapuščenih lokalov, katerih lastniki so že pred leti končali v stečaju. Zanje bo poskušala sama poiskati najemnike z atraktivno ponudbo, ki bo privlačna za kar najširši krog ljudi.

Celjski dom bi energetsko sanirali »Lani smo za odkup poslovnih prostorov že namenili slabih 628.000 evrov, letos smo v občinskem proračunu za ta namen rezervirali dobre 3,4 milijona evrov. Glavnino denarja, dobre tri milijone, smo rezervirali za predvideno menjavo nepremičnin z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, da bi tako dobili poslopje in telovadnico nekdanje srednje ekonomske šole ter Kajuhov dom, medtem ko nameravamo 400.000 evrov nameniti za nakup poslovnih prostorov, od katerih jih je večina v starem mestnem jedru,« pravi Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi celjske občine. Lani so tako že kupili objekt na Prešernovi 3, kjer je bila nekoč priljubljena gostilna Majolka, saj si želijo najti gostinca, ki bi v tem prostoru oživil gostinsko dejavnost ter odprl čudovit atrij, ki je nekoč privabljal številne goste. »Kupili smo tudi prostore nekdanje mesnice Jurij na Prešernovi 15a, kjer je predvidena kavarna, ter štiri poslovne prostore v Celjskem domu. Celjski dom nameravamo tudi energetsko sanirati, in to v javno-zasebnem partnerstvu, podobno kot še nekatere druge javne zgradbe, ki so dotrajane in zato energetsko potratne. Če bomo uspešni pri pridobivanju kohezijskih sredstev ministrstva za infrastrukturo, bomo letos poleg Celjskega doma, ki je bil v staronemškem renesančnem slogu zgrajen leta 1906, obnovili še štiri šolska poslopja in tri vrtčevske enote,« še pravi Grušovnikova. Nekaj dotrajanih objektov ob Mariborski cesti, ki so jih odkupili, pa so porušili oziroma jih še bodo.