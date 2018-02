Hči Donalda Trumpa Ivanka je kot odposlanka ameriškega predsednika spremljala sklepno prireditev olimpijskih iger v Pjongčangu čisto blizu predstavnika Severne Koreje, spornega generala in voditelja tamkajšnje obveščevalne službe Kim Yong Chola. V nasprotju z južnokorejskim predsednikom Moon Jae Inom, ki se je rokoval z vsemi v častni loži, se Ivanka s Kim Yong Cholom, ki je tudi podpredsednik centralnega komiteja severnokorejske delavske partije, ni pozdravila. Pa tudi sicer ni bilo predvidenega nobenega srečanja med ameriškimi in severnokorejskimi predstavniki. Po odprtju iger je Bela hiša razkrila, da je bilo v igri tovrstno srečanje podpredsednika Mika Pencea, a ga je odpovedal Pjongjang.

Pjongjang za dialog z ZDA, te z novimi sankcijami

Navzočnost severnokorejskega generala, ki ga v Seulu obdolžujejo ukaza o potopitvi njihove korvete cheonan s 46 žrtvami, je sprožila sedeči protest južnokorejskih opozicijskih poslancev na mejnem prehodu, ki so se mu pridružili sorodniki umrlih mornarjev. Moonova vlada je zato v zadnjem trenutku spremenila načrt prihoda severnokorejske delegacije prek razmejitvene črte, zaradi česar so predsednika nekateri protestniki obtožili kar izdaje. Moon se je s Kimom sestal na neznani lokaciji v olimpijski vasi, pogovori naj bi trajali eno uro, po njih pa je predsednikov kabinet objavil sporočilo, da je severnokorejska stran izrazila pripravljenost za dialog z Washingtonom, pri čemer so se strinjali, da bi moralo biti izboljšanje odnosov med Korejama in z ZDA hkratni proces.

Uradni Pjongjang je včeraj prek svoje tiskovne agencije objavil, da je »zahvaljujoč našemu vrhovnemu vodji« stekel medkorejski dialog in so se OI uspešno odvile z medsebojnim sodelovanjem. V nadaljevanju pa dodal, da so »na predvečer zaprtja olimpijskih iger ZDA z brezumnim napadom prinesle nov črn oblak konfrontacije in vojne nad Korejski polotok z objavo obsežnih sankcij proti DPRK«, kar je kratica za uradno ime severne Koreje.

Obsežen paket sankcij, ki ga je Donald Trump objavil v petek, zajema poleg tajvanskega podjetnika še 27 zvečine energetskih podjetij in 28 ladij v lasti celinske Kitajske, Hongkonga, Tajvana in Singapurja. Blokirano je njihovo premoženje v ZDA, ameriškim državljanom in podjetjem pa prepovedano poslovanje z njimi.

Kitajska se je že nezadovoljno odzvala na, kot navaja, enostranske ukrepe, ki da so usmerjeni proti njenim podjetjem in ljudem. Pjongjang pa je napovedal, da bo vsako pomorsko blokado razumel kot vojno napoved. Trump je sicer objavo novih sankcij pospremil z izjavo, da gre za drugo fazo in da bo za svet zelo zelo nesrečno, če ne bodo delovale. de