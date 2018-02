Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker in komisar za širitev EU Johannes Hahn sta včeraj začela turnejo po šestih državah zahodnega Balkana, ki jim je komisija v nedavno objavljeni strategiji poslala signal o odprtih vratih za članstvo, če bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. Juncker in Hahn sta se najprej ustavila v Makedoniji, državi, ki bi lahko že pred leti začela pristopna pogajanja, če je zaradi spora o imenu države ne bi blokirala Grčija. Zdaj so v teku intenzivna pogajanja Skopja in Aten, da najdeta kompromis, morda že do julijskega vrha zveze Nato.

Prvi znaki teh naporov so bili vidni tudi ob Junckerjevem prihodu. Prispel je »na mednarodno letališče Skopje in se potem peljal po avtocesti prijateljstva,« je pomenljivo zapisal tiskovni predstavnik komisije Margaritis Schinas. Letališče in avtocesta sta se namreč do nedavnega imenovala po Aleksandru Velikem, pa je makedonska vlada to spremenila v znak dobre volje do Aten.

Datuma pričakovano ni prinesel Juncker v Skopje ni prinesel datuma, ko bi Makedonija lahko začela pristopna pogajanja. Ta datum ni bil omenjen niti v strategiji za zahodni Balkan, kjer je od časovnih okvirov navedena le možnost, da Črna gora in Srbija vstopita v povezavo leta 2025. Juncker je po pogovorih s premierjem Zoranom Zaevom dejal, da bi se pogajanja o članstvu lahko začela v nekaj mesecih, a jasno je, da je največ odvisno od dogovora z Grčijo. Tamkajšnja opozicija ne podpira vladnih naporov oziroma vseskozi postavlja nove zahteve Makedoniji. Tudi grško javno mnenje je zelo pozorno na razvoj dogodkov. Juncker je dejal, da se je o problemu imena v Bruslju pogovarjal z grškim premierjem Aleksisom Ciprasom in tudi njemu predal isto sporočil: naj problem v prijateljskem duhu rešijo čim prej. Zaev pa je dejal, da ni lahko razrešiti starih problemov, da pa Makedonija ostaja resno predana iskanju rešitev.