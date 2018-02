V UKC Ljubljana so med lanskim decembrom in letošnjim 20. februarjem zdravili 38 ljudi, ki so se poškodovali pri padcu s trampolina. Prejšnjo zimo so v enakem obdobju našteli pet tovrstnih poškodovancev. Travmatolog Aleš Fischinger se zavzema za postavitev jasnih pravil pri komercialni uporabi trampolinov v Sloveniji in za dodaten nadzor nad kakovostjo naprav, ki so na voljo v trgovinah. Vsem, ki te naprave uporabljajo, pa v največji slovenski bolnišnici svetujejo, naj bodo ves čas pozorni na varnost.

Ko se pridružijo še starši