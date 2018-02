S petkovo zmago proti Črni gori na tretji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo se je slovenski košarkarski reprezentanci od srca odvalil gromozanski kamen. Napredovanje v drugi del kvalifikacij je tako praktično že zagotovljeno, ob tem pa tudi točki, ki jih bo nesla s seboj. Težko je namreč verjeti, da se lahko po treh porazih Belorusija, naslednji nasprotnik Slovenije, še vmeša v boj za prva tri mesta v skupini A. Ker je sistem tekmovanja tak, da reprezentance v drugi del prenašajo zgolj medsebojne rezultate, je izid obračuna v Minsku manj pomemben, toda jasno je, da bo izbrana vrsta ne glede na vse tudi tokrat odločno krenila po zmago.

A naloga vsekakor ne bo povsem enostavna, kar je pokazala petkova kvalifikacijska tekma Belorusije proti Španiji. Košarkarji selektorja Ruslana Baidakova so namreč favoriziranemu nasprotniku ves čas tesno dihali za ovratnik, na koncu pa izgubili le z dvema točkama razlike. Tudi v Ljubljani na prvi kvalifikacijski tekmi so Belorusi pokazali, da znajo izkoristiti vsako najmanjše podcenjevanje nasprotnika. Sloveniji tokrat ne bo pomagal kapetan Gašper Vidmar, ki je zaradi bolezni pred prihodom v reprezentanco kar nekaj dni ležal v postelji in se je že vrnil v klub.

Toda ne glede na to bo izbrana vrsta Rada Trifunovića v vlogi velikega favorita. Slovenski selektor se je iz druge tekme kvalifikacij proti Španiji veliko naučil. V Burgosu je namreč ob koncu tretje in začetku zadnje četrtine, ko so Španci ušli, na parketu držal neizkušeno peterko, ki so jo pretežno sestavljali košarkarji s slovenskega prvenstva. Zaradi pomanjkanja izkušenj se njegova poteza ni izšla, zato proti Črni gori napake ni ponovil. Miha Lapornik, Gregor Hrovat, Blaž Mahkovic in Saša Zagorac so tako obsedeli na klopi za rezervne igralce, na tribuni pa sta ostala Žan Mark Šiško, ki je imel bolečine v hrbtu, in Luka Vončina. Omenjeni igralci bodo bržkone priložnost dobili danes v Minsku, kjer se zunanja temperatura giblje okoli 15 stopinj Celzija pod ničlo, medtem ko je bilo v Podgorici ravno obratno (+15 stopinj Celzija).

Ob odsotnosti Vidmarja bo nalogo kapetana prvič v karieri opravljal Klemen Prepelič, ki je bil proti Črni gori z 19 točkami najboljši strelec Slovenije. »Moramo se zavedati, da Slovenija ni skupek LeBrona Jamesa, Dwyana Wada in Kobeja Bryanta, da bi vsakega nasprotnika premagala z lahkoto. Kljub vsemu smo Črno goro na gostovanju ugnali z 12 točkami razlike, kar ni majhna stvar,« je na svoj način uspeh v Podgorici pokomentiral Klemen Prepelič in dodal: »Uvrstitev v drugi del kvalifikacij zdaj ne sme biti več pod vprašajem, ob tem pa naprej prenašamo izjemno pomembni točki. Na zmago bomo krenili tudi proti Belorusom, nato pa misli že usmerili k dvema izredno pomembnima junijskima obračunoma.«