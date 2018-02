Nepopolni 19. krog domačega prvenstva so danes nadaljevali tudi aktualni državni prvaki. Ti bi se morali z Aluminijem meriti že v soboto, a so morali vijoličasti tekmo zaradi obilice snega prestaviti in to kljub dejstvu, da je mariborska zelenica ogrevana.

Na spomladanski premieri je v vijoličastem dresu manjkal poškodovani kapetan Marcos Tavares, ki je pred samim začetkom le pozdravil maloštevilne navijače, potem ko je prejel posebno priznanje vijolični bojevnik, saj je s svojimi igrami v minulem letu najbolj prepričal navijače. To lovoriko je prejel šestič.

Poleg Tavaresa so pri domačih manjkali še poškodovani Marko Šuler,Mitja Viler, Martin Kramarič in Dino Hodžić. Mariborčani zadnjih sedem tekem na svojem igrišču niso izgubili in tudi tokrat je bilo tako. V prvem polčasu je bilo priložnosti malo, še največ jih je imel ob koncu prvih 45 minut novinec v ekipi Jan Mlakar.

Šele v 19. minuti je pot skozi obrambno postavitev gostov iskal novinec Alexandru Cretu, ki je poskusil z razdalje, a je bil vratar Matija Kovačić na pravem mestu. Dare Vršič je šest minut kasneje s prostega strela s 25 m zadel obrambni zid. Kidričane je reševal razpoloženi vratar Kovačić, ki je najprej v 35. minuti ubranil močan strel Damijana Boharja, nato pa tudi v 40. Jana Mlakarja z roba kazenskega prostora.

V 42. minuti je sledil prvi pravi strel proti vratom Aluminija, z močnim strelom je s kakih 20 metrov znova poskusil Mlakar, Kovačić pa se je izkazal z novo obrambo in žogo potisnil čez gol.

Že takoj v začetku drugega polčasa so spet zapretili domači, a je znova dobro posredoval Kovačić. V 55. minuti je na levi strani preigraval Luka Zahovič, podal Mlakarju na desno vratnico, ta pa ni uspel žoge spraviti za Kovačićev hrbet.

V 72. minuti so bili nevarni Kidričani, Marko Nunić je prodiral po levi strani, na golovi črti podal pred gol, kjer pa Nik Marinšek ni dovolj hitro prišel do strela. V 80. minuti bi lahko domači povedli, Dare Vršič je podal na pamet pred gol gostov, Kovačić je napravil napako in stekel preveč iz vrat, Jasmin Mešanović je preigral vratarja, a je Mario Jurčević s požrtvovalnim skokom, pri katerem je podrl tudi Mešanovića, žogo izbil v kot.

V 83. minuti je z neposrednim prostim strelom poskusil Vršič, a meril malo mimo desne vratnice. Ofenziva Maribora se je nadaljevala vse do zadnjega sodnikovega žvižga, ki je po mnenju Mariborčanov prišel tudi minuto prezgodaj, a so se gostje vseskozi uspešno branili, odbijali napade domačih in si prigarali delitev točk.

V 20. krogu bo Maribor prihodnjo soboto gostoval pri Triglavu, Aluminij pa bo dan prej doma gostil Krško.