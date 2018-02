Gasilci na Celjskem so imeli minuli petkov večer polne roke dela. Malo pred 18. uro je zagorelo na podstrešju stanovanjske hiše v kraju Irje v občini Rogaška Slatina. Na kraju so posredovali gasilci prostovoljnega gasilskega društva (PGD) iz Rogaške Slatine, Kostrivnice, Svetega Florjana in Rogatca, pa tudi Steklarne, ki so se več ur borili z ognjenimi zublji, a jim hiše kljub vsem naporom ni uspelo rešiti. Ta je tako poškodovana, da ni več primerna za bivanje, zato so člani družine, ki so bivali v njej, zatočišče našli pri dobrih sosedih, kjer bodo do nadaljnjega lahko tudi ostali. Gasilci pa so morali na istem kraju posredovati tudi naslednji dan, saj so se pojavila še nova žarišča.

Zagorelo v delavnici Dvajset minut po 18. uri je isti večer zagorelo tudi v Vodicah pri Kalobju v občini Šentjur, in to v garaži gospodarskega poslopja, v kateri sta se v tistem času zadrževala domačina. Ogenj, ki je zajel tudi osebno vozilo v garaži in ostrešje gospodarskega poslopja, so omejili in pogasili gasilci domačega PGD s Kalobja, iz Dobja ter Slivnice, oba domačina pa sta v požaru utrpela hude opekline po vsem telesu, zato so na pomoč prihiteli tako reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja kot tudi Šentjurja, ki so oba poškodovana oskrbeli in ju odpeljali na nadaljnje zdravljenje. Eden je ostal v celjski bolnišnici, drugega so morali zaradi hujše stopnje opeklin prepeljati v Univerzi klinični center Ljubljana.