Jutri dopoldne se bo od vzhoda pooblačilo, še bo vetrovno

Ponoči bo delno jasno, v vzhodni in južni Sloveniji pa zmerno oblačno. Še bo vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od -15 do -9, v alpskih dolinah do -18, na Goriškem in ob morju okoli -4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.