Voditelji so izrazili zadovoljstvo ob konstruktivnem sodelovanju, ki je privedlo do potrditve resolucije VS ZN. Zavzeli so se za nadaljnje skupne napore za popolno in karseda hitro uveljavitev resolucije o prekinitvi ognja, so sporočili iz Kremlja.

Iz urada nemške kanclerke pa so sporočili, da sta Merklova in Macron v luči uveljavitve resolucije Putina pozvala, naj na sirski režim izvrši največji možen pritisk, da bo prenehal z letalskimi napadi in bojevanjem ter takoj začel spoštovati prekinitev.

Francoski predsednik in nemška kanclerka sta dala tudi jasno vedeti, da takšna prekinitev ognja lahko predstavlja podlago za iskanje politične rešitve v okviru mirovnih pogovorov pod pokroviteljstvom ZN v Ženevi. Pri tem sta Francija in Nemčija pripravljeni sodelovati z Rusijo in drugimi partnerji v mednarodni skupnosti, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še zapisali v kanclerkinem uradu.