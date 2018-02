»Kot smo že večkrat povedali, vse omejitve, uperjene proti nam, razumemo kot vojno dejanje,« je danes sporočilo severnokorejsko zunanje ministrstvo, kot je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Napovedali so tudi maščevanje, če se bodo ZDA Severni Koreji zares »grobo« zoperstavile. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč v petek ob napovedi sankcij dejal, da če sankcije ne bodo delovale, bodo ZDA prešle v drugo fazo, »ki pa bi lahko bila zelo groba«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Imamo že svoje jedrsko orožje - dragocen meč pravice za zaščito pred grožnjami, kot so ameriške,« je zapisalo severnokorejsko zunanje ministrstvo.

Nasprotovanje sankcijam proti kitajskim podjetjem, ki po mnenju Washingtona nezakonito trgujejo s Pjongjangom, je v soboto izrazil tudi Peking. Kitajska "ostro nasprotuje" ameriškemu poseganju v tuje jurisdikcije in enostranskim sankcijam proti kitajskim podjetjem in posameznikom, je povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Shuang.

ZDA so pozvali, naj »prenehajo z napačnim delovanjem«

V skladu z zadnjim svežnjem sankcij bo namreč kaznovanih 56 pomorskih transportnih podjetij in ladij, ki Pjongjangu pomagajo, da se izogne mednarodnim sankcijam. Gre za devet mednarodnih ladjarskih podjetij iz Kitajske, Hongkonga, Singapurja in Paname ter devet drugih ladij. Na seznamu je tudi 16 podjetij Severne Koreje in 19 njihovih ladij.

»ZDA smo pozvali, naj takoj prenehajo z napačnim delovanjem,« je dodal Geng. Zatrdil je še, da kitajskim državljanom in podjetjem ne bodo nikoli dopustili sodelovanja v dejavnostih, ki bi bile v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

Varnostni svet je v zadnjih letih uvedel številne sankcije proti Pjongjangu zaradi jedrskega programa in programa balističnih raket. Samo v zadnjem letu dni so bile potrjene tri resolucije s sankcijami za prekinitev vira dohodkov za jedrski in raketni program. To je sicer tudi namen zadnjega svežnja ameriških sankcij, ki je po navedbah Trumpa največji doslej.