Kolumbijske oblasti so 36-letnika, ki so ga imenovali tudi Gerard, ujele aprila 2017. Zadrževale so ga v najstrožje varovanem zaporu v Bogoti. Oblasti so Prada primerjale z Escobarjem, kolumbijskim mamilarskim šefom, ki so ga ubili leta 1993 v policijski akciji v kolumbijskem Medellinu. V Escobarjevem tihotapskem svetu je namreč igral izjemno pomembno vlogo. Prada sumijo tudi vpletenosti v podkupovanje ter umore tožilcev in preiskovalcev v Ekvadorju.

Gerard se je poskušal izogniti izročitvi s trditvami, da je nekdanji gverilski borec iz vrst Revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije (Farc). Po mirovnem dogovoru med Farcom in kolumbijskimi oblastmi namreč nekdanjim gverilcem lahko podelijo amnestijo, če se odpovedo kriminalnim dejanjem.