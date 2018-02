Na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Podnanos-Manče-Vipava-Ajdovščina pa velja prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo do noči na torek ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, opozarjajo na agenciji za okolje.

Občutek mraza bo v prihodnjih dneh stopnjeval veter Danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na jugu bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -8 do -5, po nižinah Primorske okoli nič stopinj. V prihodnjih dneh bo v večjem delu Slovenije srednja dnevna temperatura pod -7 stopinj, kar je okoli 10 stopinj manj, kot je povprečje za ta čas, občutek mraza pa bo še stopnjeval severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Predvidoma bo najhladneje v sredo s temperaturami tudi pod minus 15 stopinj Celzija, nato pa naj bi od četrtka dalje mraz popustil. Podobno mrzlo je bilo nazadnje januarja lani, ob koncu februarja pa nazadnje leta 2005. Dolgoletni nizi uradnih meteoroloških meritev v Sloveniji namreč kažejo, da podobno mrzlo vreme v tem delu leta, ob prehodu iz meteorološke zime v meteorološko pomlad, nastopi nekajkrat na stoletje.