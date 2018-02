»Tudi pri dostopanju do javnih dobrin, kot je na primer zdravstvo, je vse preveč pomembno, koliko je kdo premožen. In to kljub temu, da smo v ta sistem skupaj vlagali in ga gradili vsi. To so tiste boleče rane, ki načenjajo našo bit. In to so stvari, za katere je prav, da povzdignemo svoj glas,« je med drugim dejala Katičeva, kot so sporočili z obrambnega ministrstva.

Župan Šoštanja Darko Menih je medtem povedal, da človeško slo po bogastvu, po moči in po denarju nima meja. Te meje po njegovih besedah zahtevajo tudi veliko žrtev in trpljenja. »In ena taka vojna je bila tudi druga svetovna vojna, v kateri je bil udeležen tudi naš slovenski narod. Bilo je veliko trpljenja, gorja in tudi žrtev. Prav je, da se poklonimo tudi tistim nedolžnim žrtvam in vsem, ki so darovali življenja za našo domovino. Obenem pa opominjamo in opozarjamo naše zanamce, da naj se nikdar več ne ponovi tisto, kar se je zgodilo,« je dejal.

Po enomesečnem pohodu po Hrvaškem je 14. divizija v noči na 7. februar 1944 prek zasilnega mostu prešla Sotlo in v Sedlarjevem stopila nazaj na slovenska, štajerska tla. Po junaškem boju 14. divizije na Graški Gori - gori jurišev, je 22. februarja 1944 v Ravnah nastopila najbolj kritična situacija celotnega pohoda. In hkrati tudi zadnji boj divizije kot celovite enote.

V spomin na te dogodke je Združenje borcev za vrednote NOB Velenje v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Združenja borcev na Ravnah na Koroškem in v Zavodnjah nad Šoštanjem pripravilo spominski slovesnosti. Obrambna ministrica je k spominskima obeležjema v obeh krajih položila venca, so še sporočili z ministrstva.