Slovenska košarkarska reprezentanca je včeraj dosegla izjemno pomembno zmago nad Črno goro in tako vknjižila drugi par točk v kvalifikacijah za SP. Veliko vlogo pri zmagi izbrane vrste je odigral tudi kapetan Gašper Vidmar, ki je pred drugim ciklom kvalifikacij zbolel in tri dni preživel v bolnišnici.

Po srečanju proti Črni gori je Vidmar opravil pogovor s selektorjem ter vodstvom KZS ter se dogovoril, da se vrne k svojemu delodajalcu. »Prvi kontakt med reprezentančnim in klubskim zdravnikom ter mano in trenerjem Filipovskim je bil vzpostavljen že pred štirinajstimi dnevi. Želja kluba je bila, da se Vidmar zaradi bolezni tokrat ne pridruži izbrani vrsti.« je povedal selektor Trifunović. »Klub smo zaprosili, da Vidmarja vseeno spustijo, saj bo tudi pri nas pod zdravniško oskrbo. Pri Banvitu nad idejo niso bili najbolj navdušeni, vseeno pa pustili Vidmarju da obleče slovenski dres tudi v drugem ciklu. V izogib težavam s klubom, smo se po tekmi s Črno goro dogovorili, da se Gašper vrne v Turčijo. Ob tej priložnosti bi se zahvalili Banvitu za zaupanje ter Vidmarju, ki je stisnil zobe in nam pomagal do zmage v Podgorici.«

Trifunović ima za ponedeljkov obračun z Belorusi na voljo 13 košarkarjev. Kapetanski trak pa bo ob odsotnosti Vidmarja prevzel Klemen Prepelič.