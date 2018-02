Po navedbah policije sta bili tarča napadov predsedniška palača in hotel. Prva eksplozija, podprta s streljanjem, je v petek odjeknila na nadzorni točki blizu sedeža vlade, kmalu za tem pa je sledila druga eksplozija nedaleč od nedavno odprtega hotela, je sporočila policija.

Al Šebab, z Al Kaido povezana skrajna islamistična milica, ki v Mogadišu redno izvaja samomorilske in druge napade na civiliste ter vladne in vojaške cilje, je v sporočilu na internetu prevzela odgovornost za napad. Dodali so, da so bile tarče vlada in varnostne sile.

Al Šebab želi v Somaliji vzpostaviti talibanom podoben režim. Napade izvaja tudi v Keniji in Ugandi, državah, ki imata vojake v 22.000-članskih silah Afriške unije v Somaliji. Čeprav so milico avgusta 2011 pregnali iz prestolnice, še vedno nadzira območja na podeželju, še navaja AFP.