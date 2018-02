Prvi smart je na cesto zapeljal leta 1998, naprodaj pa je v 46 državah. Ime je izpeljanka treh besed – Swatch Mercedes ART. Zamisel o izdelavi štirikolesnika, ki bi uporabljal podobno marketinško strategijo in možnosti personalizacije, kot veljajo pri urah znamke Swatch, je namreč dobil prvi mož podjetja SMH Nicolas Hayek, ki je k poslu pritegnil še nemškega velikana. Ta je 4. marca 1994 s podpisom pogodbe postal 51-odstotni lastnik, do leta 1996 pa so lastniški delež dvignili na 81 odstotkov.

2,5 m je bila dolžinska mera prvega smarta, avto je bil namenjen prevozu dveh oseb, zato sta bila nameščena le dva sedeža. Na prvi pogled je bil posebnež, ključavnico za zagon motorja pa so namestili za menjalnikom.

2007. leta so predstavili prvielektrični smart, del testnega projekta pa je bilo 100 vozil namenjenih prometu v Londonu. Doseg z enim polnjenjem je bil 115 kilometrov, baterija pa je potrebovala štiri ure, da se napolni 80-odstotno.

»Danes imajo smarti predane ljubitelje po vsem svetu. Od vsega začetka je avto predstavljal nov pogled na mobilnost. Na svetu ni niti ene druge avtomobilske znamke, ki je tako čustvena in zabavna obenem. Svet potrebuje avtomobile, kakršni so smarti, zato se nam danes nihče več ne posmehuje. Povsod po svetu je namreč govora o mestni mobilnosti.« (Annette Winkler, predsednica uprave Smart Automobile)

Proizvodnja sprva v Franciji

V igri za proizvodnjo smartov je bilo 74 lokacij, 20. decembra 1994 pa so izbrali Hambach v Franciji, tovarni pa nadeli ljubkovalno ime Smartville. S proizvodne linije je doslej zapeljalo že več kot 1,5 milijona smartov fortwo. Trak sta ob odprtju prerezala francoski predsednik Jacques Chirac in nemški kancler Helmut Kohl, začetek proizvodnje pa so načrtovali za marec 1998. Zaradi težav z dinamično nestabilnostjo so lansiranje preložili na oktober, prodajo pa začeli v devetih evropskih državah. Avto je imel že serijsko sistem stabilnosti ESP.

109 KM je moč smarta fortwo brabus, katerega maksimalna hitrost je 165 km/h, pospešek do stotice pa 9,5 sekunde.

1700 ljubiteljev smarta je v Lucernu proslavilo 15-letnico proizvodnje. V karavani so bili kar 1203 smarti. Dogodek prirejajo vsako leto v drugi državi.

4. mrd. € naj bi izgubil Daimler, ko je v letih 2003 in 2004 predstavil modele roadster, roadster coupe in forfour, ki so bili vse prej kot prodajno uspešni.

9900 € danes stane najcenejši smart fortwo, za različico zgoraj brez je treba odšteti 13.900 evrov, za model forfour pa najmanj 10.490 evrov.