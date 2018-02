Kot so prek agencije Sidera sporočili iz Huaweia, so za potrebe projekta v avtonomno vozilo predelali Porschejevo prestižno kombilimuzino panamera, ki izkorišča zmožnosti umetne inteligence pametnega telefona mate 10 pro. Naprava uporablja umetno inteligenco za prepoznavanje okolice, ki jo sestavljajo denimo živali, hrana, rastline in različne zgradbe, so pojasnili.

Večina avtonomnih avtomobilov, ki so trenutno v razvoju, se po navedbah Huaweia zanaša na računsko moč namenskih čipov, ki so jih razvila zunanja tehnološka podjetja. Sami so uporabili tehnologijo, ki je že na voljo v njihovih pametnih telefonih.

Projekt bodo širši javnosti predstavili na sejmu mobilne telefonije Mobile World Congress (MWC) v Barceloni med 26. in 27. februarjem. Obiskovalci bodo lahko opravili tudi testno vožnjo s panamero, pri čemer bodo avtomobil učili prepoznave in manevriranja okoli določenih objektov, so še pojasnili v družbi.