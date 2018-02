30 točk Dragića premalo za zmago

Košarkarji Miamija so v severnoameriški ligi NBA gostovali v New Orleansu in po podaljšku izgubili s 124:123. Pomagala ni niti neverjetna igra 31-letnega Ljubljančana Gorana Dragića, ki je za ekipo s Floride dosegel 30 točk, devet skokov in osem podaj. Anthony Davis je v dresu New Orleansa dosegel kar 45 točk in 17 skokov. Gostiteljem je zmago sedem sekund pred koncem zagotovil Jrue Holiday, ki je skupaj dosegel kar 29 košev. Za Miami sta poskušala še Dwayne Wade in Josh Richardson, ki pa sta bila v zadnjem napadu premalo natančna za dokončni preobrat.