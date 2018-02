Ni bilo lahko, še manj lepo. A slovenska košarkarska reprezentanca je na tretji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo vknjižila drugo, izredno pomembno zmago. Po odlični predstavi v zadnjih 15 minutah je v Podgorici padla Črna gora, s čimer je Slovenija z nogo in pol že v drugem delu kvalifikacij.

Čeprav je selektor Rado Trifunović pred potjo v Podgorico poudarjal, da igrajo slovenski reprezentanti v svojih klubih pomembne vloge in da imajo izkušnje s pritiskom tudi z reprezentančnih obračunov, se je na začetku včerajšnje tekme poznalo, da je pri kapetanu Gašperju Vidmarju in soigralcih prisotna nervoza. Kar dobre tri minute so namreč potrebovali, da so dosegli prvi koš, ob tem pa je v oči bodla predvsem raztresena igra v napadu, ki je Slovenija ni zmogla povezati celoten prvi polčas. O hitri igri, ki je sicer zaščitni znak evropskih prvakov, ni bilo ne duha ne sluha, kar je bila zasluga nepopustljivih Črnogorcev. A tudi gostitelji v napadu niso bili kaj prida razpoloženi, ogromno težav pa jim je povzročal robustni Vidmar, ki je bil daleč najučinkovitejši posameznik pri Sloveniji. Tridesetletni Ljubljančan se je dobro boril, a pogrešal več gibanja soigralcev, ki so prevečkrat le čakali, kaj bo storil. Nasploh je bila organizacija igre pri Sloveniji slaba, ob tem pa žoga ni krožila, kot bi si selektor Trifunović želel. Kljub vsem težavam so gostje znali najti rešitve, predvsem v drugem delu druge četrtine, ko je Edo Murić zadel zaporedni trojki in s tem ustavil nalet košarkarjev selektorja Zvezdana Mitrovića.

A to Slovenije ni prebudilo. Slabo je začela tudi drugi polčas, še naprej pa zgreševala tudi proste mete. Ko so Črnogorci sredi tretje četrtine povedli za šest, je bilo jasno, da je vrag vzel šalo. To so začutili tudi Slovenci, ki so nenadoma začeli kazati povsem drugačen obraz. Obramba je bila tako ali tako ves čas na visoki ravni, napad pa je postal precej bolj preudaren. Ko je dirigentsko palico prevzel Klemen Prepelič, je igra Slovenije stekla še bolj gladko, kar se je poznalo tudi pri rezultatu, saj je prednost začela rasti. Bistričan je v ključnih trenutkih prevzemal odgovornost, zadeval, prodiral in asistiral ter upravičil vlogo vodje, ki mu jo je zaupal Trifunović. Slovensko barko je namreč na veselje kakšnih 30 navijačev varno pripeljal v pristan.

»Po tekmi s Španijo nismo imeli najboljšega občutka, saj smo čutili, da bi ob bolj zbrani predstavi lahko prišli do uspeha. Tokrat smo na parketu pustili vse. Tekma je bila moška, agresivna, sodniki pa so dovoljevali trde prijeme. Sredi tretje četrtine smo Črnogorcem začeli vračati z enako mero, končno dosegli nekaj lahkih košev iz protinapada, kar nam v prvem polčasu ni uspelo, in zasluženo prišli do zmage,« je po tekmi povedal Jaka Blažič.

Drug izid v skupini A: Belorusija – Španija 82:84 (15:25, 34:40, 59:63, Kudraucau 18; Colom 17).

Črna gora – Slovenija 63:75 (13:16, 29:32, 51:55) Kvalifikacije za SP, prvi del, skupina A, 3. krog. Dvorana Morača, gledalcev 2800, sodniki: Rosso (Francija), Calik (Poljska), Yilmaz (Turčija). Črna gora: Maraš 2, Needham 12 (2-2), Su. Šehović 2, Se. Šehović 2, Radović 10 (2-1), Ilić 2, Pavić, Mihailović, Nikolić 15 (8-5), Ivanović 7 (2-2), Vranješ 2 (2-2), Popović 9 (6-5), selektor: Mitrović. Slovenija: Rebec 8 (4-3), Rupnik 3, Prepelič 19 (11-9), Murić 9 (4-3), Blažič 14 (4-3), Lapornik, Vidmar 13 (6-1), Hrovat, Zagorac, Mahkovic, Dimec 4, Čančar 5, selektor: Trifunović. Prosti meti: Č. gora 22-17, Slovenija 29-19. Met za dve točki: Č. gora 38-17, Slovenija 28-16. Met za tri točke: Č. gora 22-4, Slovenija 25-8. Skoki: Č. gora 32 (21 + 11), Slovenija 42 (29 + 13). Osebne napake: Č. gora 28, Slovenija 23. Pet osebnih napak: Vranješ (40). Igralec tekme: Klemen Prepelič (Slovenija). Semafor: 2:2 (3. minuta), 6:11 (8), 21;18 (14), 25:32 (19), 36:36 (22), 44:45 (28), 51:60 (33), 57:66 (37).