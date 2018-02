Štirje porazi Celjanov na štirih tekmah v manj kot dveh tednih februarja (PSG in Kielce v ligi prvakov, Zagreb in Vardar v Sehi) so slab obet pred tekmo s trikratnim prvakom Danske. Aalborg si prav s pivovarji deli predzadnje mesto v skupini B s po petimi točkami, na odrešilnem šestem mestu pa je beloruski Meškov z osmimi. Za podaljšanje upanja na osmino finala tako slovenski (v zadnjem krogu gostuje v Veszpremu) kot danski klub (doma s Flensburgom) nujno potrebujeta zmago v Zlatorogu. Današnji remi bi bil dokončno usoden za oba, kajti tudi ob njunih morebitnih zmagah v zadnjem krogu bi bil na koncu šesti Meškov, ki je od obeh boljši na medsebojnih tekmah – proti vsakemu ima zmago in remi.

Tamše: Ustaviti (pol)protinapad Na prvem gostovanju v letošnji ligi prvakov so Celjani izgubili v Aalborgu s 30:32, v dvorani Jutlander Bank, ki jo je nekaj mesecev prej prizadejal hud požar, pa poraza ni mogel preprečiti niti Žiga Mlakar, ki je s 14 goli dosegel tudi nov rekord celjskih igralcev na tekmah lige prvakov (pred tem po 12 Dragan Škrbić, Sergej Rutenka in Uroš Šerbec). Pred obračunom z Danci trener Branko Tamše pravi: »Vzdušje in stanje v ekipi je dobro, čeprav bi marsikdo po nizu porazov pričakoval kaj drugega. No, ob kakšni točki več bi bilo še boljše. Naš cilj proti Dancem je seveda zmaga, s katero bi ohranili možnosti za napredovanje. Aalborg krasi danski sistem s hitro igro, ki je všečna za gledalce, hitro izvaja sredino, veliko napada. Na prvi tekmi smo dobili kar 16 lahkih golov iz (pol)protinapadov, kar moramo tokrat preprečiti. Želim si, da bi tokrat prikazali tako dobro igro, kot smo jo že večkrat v letošnji sezoni.« Pred dvobojem z Aalborgom je zaradi poškodbe po posebnem programu treniral Kristian Bećiri, Tilen Kodrin ima težave s kolenom, Žiga Mlakar pa z mišico. A po daljši odsotnosti zaradi rupture mečne mišice se v ekipo (poleg Ivana Sliškovića) vrača kapetan David Razgor: »Jasno je, kaj je naš cilj – zmaga. Aalborg je mlada ekipa, tako kot naša, ki igra zelo hitro. V njeni igri ni razlik doma in v gosteh, kar pomeni, da bo tako nevarna in v enaki zasedbi, kot je bila doma septembra lani. Čaka nas težka tekma, a moramo narediti vse, da jo dobimo. Da prekinemo niz porazov, se dvignemo in naredimo dobro podlago za nadaljevanje sezone.«