Sneg, veter in mraz bodo okrnili spomladansko premiero v prvi nogometni ligi. Tekmi Rudar – Domžale in Krško – Gorica so prestavili v april, pod streho pa bodo poskušali spraviti vsaj obračune med Ankaranom in Triglavom (v Novi Gorici), Mariborom in Aluminijem ter Olimpijo in Celjem. Nogometaše v prvi ligi čaka še polovica prvenstva, zato si organizatorji zaradi vremenskih nevšečnosti belijo glavo, saj prostih terminov zaradi pokalnega tekmovanja in reprezentančnih akcij skorajda ni na voljo.

Favorit za osvojitev državnega naslova ostaja izkušeni in po igri pragmatični Maribor. Veselje mu bo poskušala pokvariti Olimpija, ki v tretji sezoni pod poveljstvom Milana Mandarića cilja na dvojno krono. Maribor ima pred Olimpijo tri točke prednosti in boljšo razliko v zadetkih na medsebojnih tekmah, v občutnejšem zaostanku devetih točk za drugim mestom so Domžale. Olimpija se je na naslov nogometne zveze uradno pritožila zaradi sporne registracije Alexandruja Cretuja. NZS mora odgovoriti v roku dveh tednov, do takrat pa lahko Cretu vseeno nastopa za Maribor.

ANKARAN – TRIGLAV (v N. Gorici) danes ob 13. uri, sodnik: Balažič

Ankarančani ostajajo še naprej ena največjih neznank sezone. Ne samo zaradi kljubovanja nekaterim temeljnim zakonitostim nastopanja v prvoligaški konkurenci, ampak tudi zaradi uspešnega izogibanja postavljenim preprekam.

Nikoli do konca pojasnjeni interesi iz ozadja so jih najprej poslali na Koroško, prav tako ni jasno, katere zvezde so jim bile naklonjene, da so se lahko za uvodni spomladanski tekmi vrnili bližje domu. Za nameček so si v torek v Ajdovščini s tako rekoč enim strelom na gol priigrali veliko točko proti Kidričanom, ki so bili sicer prepričljivo boljši. Trener Vlado Badžim je slabo igro opravičeval z dejstvom, da še ni imel na razpolago vseh igralcev, ki so jih agenti pripeljali v klub. Morda bo kateri izmed njih na voljo pomočniku Alfredu Jermanišu, ki bo danes vodil ekipo namesto kaznovanega Badžima. Ankarančani lahko z morebitno zmago naredijo pomemben korak proti devetemu mestu, kajti če bi na koncu sezone ujeli Kranjčane, bi imeli zaradi štirih jesenskih točk prednost pred njimi. Ekipi in tudi peščico gledalcev čakajo nizke temperature, za dodatno vremensko neprijetnost bo poskrbela burja, ki bo občutek mraza potisnila pod ledišče.

Tekma, ki je pomembna za regularnost prvenstva, bo zagotovo na meji regularnosti. Naš namig: 0.

Verjetni postavi – Ankaran: Bužan, Humar, Pahor, Badžim, Mate, Šolaja, Burkić, Suljić, Vodeb, Bordon, Gerc, pom. Triglav: Džafić, Šmit, Suljević, Zec, Bojić, Udovič, Poplatnik, Pušnik, Tijanić, Majcen, Podlogar.

MARIBOR – ALUMINIJjutri ob 15. uri, sodnik: Sagrković

Bo, ne bo, bo, ne bo. Pogledi pa usmerjeni prav tja: v nebo. In na Brdo, dolgo v petkov popoldan. Kaj narediti s tekmo, ki je bila, kot druge 19. kroga, že tako ali tako prestavljena. Snega pa v Ljudskem vrtu toliko, da niti ogrevanje zelenice ne pomaga.

Mariboru je šlo to zimo precej po načrtih, sploh Celjane so po rezultatsko negotovih izzivih v Turčiji v generalki gladko strli (4:1). Ampak vijoličasti se zavedajo, da tako odprtih tekmecev v prvenstvu v Ljudskem vrtu gotovo ne bo. »Najbrž bomo ostali na enem pravem treningu,« je jezilo v četrtek Darka Milaniča. Imel je prav, tudi včeraj so vijoličasti trenirali na umetni travi, glavno igrišče Ljudskega vrta je prekrivala debela snežna odeja. Milanič se ubada s poškodbami v obrambi, še vedno pa išče zadnjega veznega igralca, ki bi ob Daretu Vršiču povezal igro. Najbolj bi odpadle treninge potreboval Alexandru Cretu, Milanič pa odgovor, koga dati na ključno mesto sredine.

Glede na to, da je zamenjal Slobodana Gruborja, ki je Aluminij brez večjih muk (ob)držal v prvi ligi, so cilji za Oliverja Bogatinova znani. Poleg rezultata – kar torkov remi z Ankaranom (1:1) ni bil – razvijati nogometaše. Niko Marinšek je že dobil priložnost, v Ljudskem vrtu pa ne bo mogel računati na Denisa Šmeja in Luko Štora, posojena iz Maribora. Naš namig: 1.

Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Ivković, Kolmanič, Cretu, Bohar, Pihler, Vršič, Tavares, Zahović. Aluminij: Janžeković, Martinović, Jurčević, Jakšić, Zeba, Petrovič, Vrbanec, Nunič, Marinšek, Mensah, Krajnc.

OLIMPIJA – CELJEjutri ob 16.55, sodnik: Žnidaršič

Včerajšnji sneg so v Stožicah očistili že dopoldne. Tekma ni pod vprašajem, vendar na igrišču in tribunah zaradi vetra in temperatur pod ničlo ne bo prav nič prijetno. Olimpija je pod pritiskom zmage, saj ji v boju za naslov prvaka ne sme spodrsniti. Pred letom dni so Ljubljančani zapravili državni naslov že na začetku pomladi, ko se je moral prehitro posloviti trener Luka Elsner.

Olimpija ni v celoti ponovila lanskoletne napake, ko je za drugi del sezone krepko spremenila igralski kader, ki je imel težave z uigranostjo. Nove izzive sta si poiskala Denis Klinar in Kenan Bajrić, vrednost petih okrepitev iz tujine bomo lahko ocenjevali šele čez nekaj tednov. Ljubljančani odkrito napadajo obe domači lovoriki. Njihova klop je tako dolga, da bi lahko sestavili skorajda dve enakovredni enajsterici. Andrej Vombergar se jeseni ni izkazal kot stroj za doseganje golov, zato bo njegova največja konkurenca v napadu srbski veteran Dragan Mrdja. Ker so trije slovenski nogometaši poškodovani (Nejc Vidmar, Nik Kapun in Aljaž Krefl), je v kadru le šest domačih igralcev, kar Olimpiji daje tako močan mednarodni pridih kot še nikoli. Celje? Generalka z Mariborom (1:4) ni uspela, z Olimpijo pa se bodo srečali še v polfinalu pokala. Naš namig: 1.

Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Ilić, Zarifović, Apau, Štiglec, Kronaveter, Čanađija, Issah, Tomić, Brkić, Vombergar. Celje: Jurhar, Brecl, Džinić, Stojinović, Vidmajer, Pišek, Žinko, Pungaršek, Požeg Vancaš, Lupeta, Vizinger.