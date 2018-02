Vodja avstralske koalicijske Nacionalne stranke Barnaby Joyce je po odmevnih obtožbah zaradi spolnega nadlegovanja, afere s sodelavko, ki pričakuje z njim otroka, in sporih s premierjem Malcolmom Turnbullom včeraj objavil odstop s položaja podpredsednika avstralske vlade. V ponedeljek naj bi se poslovil tudi kot predsednik stranke, ne pa tudi kot poslanec, ki Turnbullu zagotavlja najbolj skromno večino v tamkajšnjem parlamentu. Očitno tega ne počne v podporo samemu premierju. Ta je trenutno na obisku v ZDA in je odklonil, da bi mu med odsotnostjo zaupal vodenje vlade, hkrati pa je Joyceovo afero ocenil za »šokantno napako v presoji«. Nazaj je dobil pripombo, da je bedak.

Joyce, ki se predstavlja kot zvest katolik, je svojo politično kariero gradil na družinskih vrednotah in četrt stoletja dolgi zakonski zvezi, ki pa je bila postavljena pod vprašaj zaradi njegovega skoka čez plot s sodelavko, s katero pričakujeta otroka. Pravzaprav neznan zunaj Avstralije si je pozornost svetovnih medijev zagotovil leta 2015, ko je zahteval pokončanje dveh psičkov, ki ju je v Avstralijo nezakonito pripeljal igralec Johnny Deep. Pozornost je pritegnil tudi zaradi novozelandskega državljanstva, zaradi katerega naj po avstralski zakonodaji ne bi smel kandidirati za poslanca, a je decembra lani na izrednih volitvah v svoji volilni enoti dobil še večjo podporo kot prej. Razkritje, da s svojo svetovalko za medije Vikki Campion pričakuje naraščaj, je sprožilo pozive po odstopu v desno usmerjeni Nacionalni stranki, pridružili pa so se jim tudi namigi o spolnem nadlegovanju, ki naj mu ne bi bilo tuje, čeprav je v javnosti zagovornik družinskih vrednot.

Pogubna pisarniška ljubezen

Da so dobili obvestila o neprimernem ravnanju strankinega predsednika, je potrdil tudi njen predstavnik Ben Hindmarsh, ki pa ni želel dodati podrobnosti. Dodal je namreč, da gre za izmišljotine in obrekovanje ter da se bo s tem ukvarjala policija. Vodstvo Nacionalne stranke pa je medtem že napovedalo, da bo sprejelo odstop Joycea in da bodo izvolili novega voditelja. Ta bo postal tudi novi podpredsednik vlade pod pogoji, sprejetimi v koalicijski pogodbi s Turnbullovimi liberalci.

Govorice o pisarniški aferi so v zvezi z Joyceom krožile že od lanskega februarja, o razhajanjih z ženo Natalie, s katero imata štiri hčere, pa dva meseca kasneje. Strankarski kolegi so že takrat govorili, da je popolnoma zmeden, sam pa je vztrajal, da morajo njegove zasebne zadeve ostati zasebne. Še minuli teden sta s Campionovo v pogovoru za Fairfax Media vztrajala pri tem, a so mediji njuno zgodbo širili naprej. Joyce je ob tem z žalostjo ugotavljal, da bo njun otrok na neki način sprejet kot manjvreden v primerjavi z drugimi, ob napovedi odstopa pa je izrazil upanje, da bo ta odločitev razbremenila tudi njegovo dosedanjo družino. »To se mora končati. Ni pravično do njih,« je rekel.