Slovenski škofi, med njimi vsi ordinariji z nadškofoma Zoretom in Cviklom na čelu, pomožna škofa Anton Jamnik in Franc Šuštar ter upokojeni škof Metod Pirih, bodo prihodnji teden pristojnim v rimski kuriji poročali o položaju slovenske Cerkve, njenih težavah, napredku in izzivih.

Od ponedeljka do sobote bodo predvidoma obiskali osem kongregacij, med njimi za škofe, za kler, za nauk vere in za katoliško vzgojo, tri papeške svete in dva dikasterija – za služenje celostnemu človeškemu razvoju ter za laike, družino