Prva stvar, ki naj bo pri obeh jasna, je, če se navežemo na nekatere zgornje besede, da ne ena ne druga nista prav nič tradicionalistični, še manj pa vstopni. Za takšni bi lahko označili njuni osnovni različici s šibkejšimi motorji in (bistveno) slabšo opremo, ozaljšana, kot sta bila testna primerka, ki sta skrbela za kar lepo število radovednih pogledov, pa to pač nista. Pri čemer je res, da je IS z ostrimi, agresivnimi in poudarjenimi oblikovnimi linijami že sam po sebi morda najbolj izstopajoč avto svojega razreda, po manjši oblikovni prenovi tretje generacije še toliko bolj. Serija 3 se medtem v osnovi bolj zlije z okolico, a v testni različici, ki je bila »nadgrajena« s paketom M performance (za dobrih 7 evrskih tisočakov prinese cel kup oblikovnih dodatkov in poudarkov), je to neki drug avto. Ki bo marsikomu všeč, komu pa bodo dodatni karbonski pokrovi ogledal, izstopajoči črni dodatki, poseben odbijač, nalepke, 20-palčna črna platišča in še kaj že kar malce preveč… Hja, tudi besedo kičasti smo slišali.

V notranjosti pri obeh druge besede kot vrhunsko ne moremo uporabiti. Kakovost izdelave je brezhibna, materiali izvrstni in mehki, gre pa pri vsem skupaj še korak ali dva dlje lexus, ki ima bržčas najbolj izstopajoče, najbolj razgibano (v pozitivnem smislu) voznikovo delovno okolje v razredu. Pri obeh je ob tem primeren položaj za volanom nastavljiv nemudoma, oba pa dajeta vozniku občutek prijetne »športne« utesnjenosti. Sedeži so udobni, a hkrati športno zaobjamejo telo, le pri upravljanju infozabavnega sistema se je BMW-jev vrtljivi gumb še vedno izkazal za hitrejšo in natančnejšo možnost od IS-ove računalniški miški podobne napravice, ki od uporabnika zahteva nekaj privajanja, preden jo obvlada do te mere, da z ukazi ne skače preveč sem ter tja po zaslonu. Pri obeh je zelo udobna tudi zadnja klop, kljub temu da je pet centimetrov krajši (4,63:4,68 metra), pa na njej malce več prostora ponuja BMW, ki ima tudi zmogljivejši prtljažnik (480:450 litrov).

Omenjene agresivna, dinamična in športna oblika ter športno utesnjen položaj za volanom voznika kar kličeta po dinamični vožnji, ki jo oba do določene mere tudi omogočata. Oba imata volanski mehanizem zelo natančen in odziven, zato obema leži tudi sunkovita vožnja med ovinki, se pa pri močnejših pospeških bolje počuti bavarec. Pri čemer seveda pridemo do pogona. Pri testnem BMW je zanj skrbel »klasični« 2-litrski 190-konjski (140-kilovatni) dizelski motor, ki mu je asistiral odlični 8-stopenjski samodejni menjalnik, njegova moč pa se je prenašala na vsa štiri kolesa. Pri lexusu je šlo za za to znamko tudi že kar precej klasični hibridni sklop, ki sta ga sestavljala 2,5-litrski bencinski in električni motor s skupno močjo 223 KM (164 kW), pogon je bil speljan na zadnji kolesni par, menjalnik pa je bil še ena znamkina klasika – brezstopenjski CVT. Ta je zares bistveno tišji, manj zaganjajoč, skratka nekaj povsem drugega kot nekoč, a ravno pri omenjenih pospeških se je pokazalo, da »to pač še ni čisto to«, saj ob težki nogi na pedalu za plin še vedno rad zatuli, avto pa pri tem od sebe ne da toliko, kolikor bi sklepali po zvoku. Ne nazadnje veliko povesta tudi podatka o pospešku do stotice, do katere BMW potrebuje dobro sekundo manj (7,3:8,4 sekunde). In ko smo že pri pospeških: če boste z IS nežni, vam bo znal vrniti z res nizko porabo, predvsem v mestih, pride hibridni sistem posebno do izraza. Na avtocestah zna biti medtem pravi mali požrešnež, pri mešani vsakdanji vožnji v različnih režimih in na različnih cestah pa se je za malenkost varčnejšega izkazal BMW (6,7:6,9 litra goriva na 100 kilometrov). Pri čemer je treba poudariti tudi, da je v vsakdanji vožnji, takšni, ki jo pogojujejo gost promet in cestnoprometni predpisi, lexus udobnejši – tu nas je res presenetil.

In cena? Tudi tu sta si na videz blizu. A res le na videz. Testni BMW, če ne štejemo omenjenih dodatkov M performance, z dobro opremo M sport, štirikolesnim pogonom in dodatnim samodejnim menjalnikom stane 52.215 evrov, lexus pa v različici z odlično opremo luxury 53.050. A japonec za to ceno ponuja res ogromno opreme, občutno več od tekmeca (denimo tudi radarski tempomat, kamero, navigacijo, električno pomična ogrevana in hlajena sedeža, električno pomičen in ogrevan volan…), pri katerem jo je veliko dodatno plačljive. Več pa v sklepu.