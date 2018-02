Potem ko je vlada v četrtek na predlog obrambne ministrice Andreje Katič zamenjala načelnika generalštaba Slovenske vojske (SV) generalmajorja Andreja Ostermana z njegovim dotedanjim namestnikom generalmajorjem Alanom Gederjem, so iz samega državnega vrha začele padati ostre izjave.

»Tu je prišlo do javnega in namernega samoponižanja Slovenske vojske in vojakov. Mislim, da je to zelo neprimerno,« je rekel predsednik vlade Miro Cerar in osupnil strokovni vojaški vrh. To osuplost je še podkrepila Kati