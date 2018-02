Namesto torbic so manekenke nosile glave

V svetu visoke mode je vse mogoče. Do zdaj pa se še ni zgodilo, da bi manekeni in manekenke po modni brvi hodili z glavami v rokah. Prav to je bil vrhunec Guccijeve modne revije na milanskem tednu mode. Manekenke so imele v rokah popolne replike svojih glav, kar je pri mnogih vzbudilo nelagodje. A defile z glavami naj bi izkazoval krizo identitete sodobne družbe. Tako si je to zamislil Alessandro Michele, eden najbolj iskanih kreativnih direktorjev v modnem svetu, ki od leta 2015 dela pri Gucciju. Poleg glav v naročju so imele nekatere manekenke sredi čela še tretje oko, druge so v rokah nosile kače in kameleone, ena pa celo zelo realističnega malega zmajčka, tako da se zdi, da lahko ženske po svetu pozabijo na Guccijevo torbico. Za izdelavo replik glav so potrebovali pol leta, izdelali pa so jih s pomočjo 3D-tiskalnikov. Celotna scenografija modne revije je spominjala na operacijsko dvorano, med bolj nenavadnimi, že skoraj ekscesnimi deli oblačil pa je bila obleka – mrliška vreča.