Po navedbah policije sta bili tarča napadov predsedniška palača in hotel. Prva eksplozija, podprta s streljanjem, je odjeknila na nadzorni točki blizu sedeža vlade, kmalu za tem pa je sledila druga eksplozija nedaleč od nedavno odprtega hotela, je sporočila policija.

Al Šebab, z Al Kaido povezana skrajna islamistična milica, ki v Mogadišu redno izvaja samomorilske in druge napade na civiliste ter vladne in vojaške cilje, je v sporočilu na internetu prevzela odgovornost za napad. Dodali so, da so bile tarče vlada in varnostne sile.

Skupina, ki si od leta 2007 prizadeva za strmoglavljenje somalijske mednarodno priznane vlade, je oktobra lani v Mogadišu izvedla najbolj smrtonosen napad, v katerem je bilo ubitih 500 ljudi.

Al Šebab želi v Somaliji vzpostaviti talibanom podoben režim. Napade izvaja tudi v Keniji in Ugandi, državah, ki imata vojake v 22.000-članskih silah Afriške unije v Somaliji. Čeprav so milico avgusta 2011 pregnali iz prestolnice, še vedno nadzira območja na podeželju, še navaja AFP.