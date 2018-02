Vodstvo RTVS na čelu z generalnim direktorjem Igorjem Kaduncem že dlje časa zaposlujejo očitki o nepravilnostih pri izvedbi lanskoletnega izbora slovenske skladbe za pesem Evrovizije - Ema 2017, za katero je televizija namesto predvidenih 600.000 porabila 1,3 milijona evrov. S svojimi ugotovitvami je vodstvo seznanilo policijo in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).

S Policijske uprave Ljubljana so za STA sporočili, da zaradi spoštovanja določil varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka, lahko trenutno potrdijo zgolj to, da v zvezi z zadevo vodijo predkazenski postopek, s katerim ugotavljajo in preverjajo elemente uradno pregonljivega kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Tudi na KPK so zaenkrat redkobesedni. Za STA so pojasnili, da je prijava trenutno v fazi predhodnega preizkusa, ko komisija preverja relevantna dejstva in okoliščine domnevnih sumov nepravilnosti. Opozorili so, da zaradi zagotovitve objektivne in nepristranske obravnave dodatnih vsebinskih informacij ne morejo posredovati.

Vodstvo RTV ob pregledu ni zaznalo suma korupcije

V vodstvu nacionalne RTV hiše so sicer nedavno za STA potrdili, da so protikorupcijsko komisijo seznanili s svojimi ugotovitvami o projektu Ema 2017, ki ga je televizija izpeljala na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. »Gre torej za seznanitev s tem, kar smo ugotovili in ne za prijavo kogarkoli,« so poudarili.

Ob tem so v vodstvu pojasnili, da so »pregledali celotno problematiko«, da pa suma korupcije niso zaznali. Kljub temu so se odločili obvestiti KPK, saj je korupcija vendarle »potencialno možna«. So pa že novembra lani policijo opozorili na »sum antidatiranja določenih dokumentov v povezavi z morebitno kršitvijo ureditve postopkov javnega naročanja«.

Tako Kadunčeva ekipa kot nadzorniki in programski svetniki se najbolj ukvarjajo prav z vprašanjem, ali so bile pogodbe z zunanjimi sodelavci pri lanskoletni Emi spisane na način, da so lahko zaobšle javno naročanje. Direktorica televizije Ljerka Bizilj je zatrdila, da niso kršili pravil javnega naročanja, za prekoračitev predvidenih sredstev pa je ponudila razlago, da so tudi prodali toliko več reklamnega časa.

Zaradi razsipne Eme je završalo tudi v svetu delavcev. Že lani so Kadunca pozvali, naj ugotovi, kdo so odgovorni za prekoračitev sredstev in izogibanje javnemu naročanju. Letošnjega januarja pa so ga pozvali, naj sume kršitev zakonodaje najavi policiji, KPK, računskemu sodišču in državni revizijski komisiji, saj bodo v nasprotnem primeru to storili sami. Projekt Ema 2017 toliko bolj bode v oči, ker javna radiotelevizija mukoma išče pot do vzdržnega finančnega poslovanja.