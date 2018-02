V avditoriju Križanke kljub neugodnim vremenskim razmeram brnijo gradbeni stroji. Delavci na razpisu izbranega podjetja Makro 5 gradnje so se lotili obnove uničene platnene strehe nad Križankami in nadgradnje avditorija. Kot je v imenu Festivala Ljubljana sporočila Živa Steiner, so dela stekla takoj po podpisu pogodbe.

Delavci namreč nimajo veliko časa. Mestna občina Ljubljana in Festival Ljubljana sta z izbranim podjetjem pogodbo podpisala 30. januarja, dobrih 2,4 milijona evrov vredna investicija pa mora biti po pogodbi končana do 30. aprila. »Kljub neugodnim vremenskim razmeram dela na terenu potekajo, načrtujemo, da bodo končana do začetka poletne festivalske sezone,« so pojasnili pri Festivalu Ljubljana.

Do takrat morajo gradbinci obnoviti konstrukcijo pomične platnene strehe nad poletnim gledališčem in platno, ki ga je aprila 2016 povsem uničila nenadna snežna ujma, nadomestiti z novim. Osnova strehe bo tudi po obnovi takšna, kot jo je že leta 1965 zasnoval inženir Miloš Marinček, a bo imela, da bi se izognili ponovnim poškodbam ob nenadnih spremembah vremena, sodobnejše odvodnjavanje in vremensko postajo s senzorji. Ti bodo ob nenadnem padcu temperature ali premočnem vetru samodejno zagnali motorni pogon za zapiranje strehe. Poleg nove strehe bodo obnovo izkoristili tudi za dograditev odrske opreme in obnovo projekcijskega objekta.