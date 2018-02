Med njimi so nekdanji premier Antonis Samaras, nekdanji evropski komisar za migracije Dimitris Avramapaulos in nekdanji finančni minister Evangelos Venizelos. Vseh deset je med dvajseturno parlamentarno razpravo odločno zanikalo obtožbe in obtožilo vlado, da na tak način obračunava z opozicijo. V vladajoči stranki premierja Aleksisa Ciprasa pa pravijo, da gre za največji škandal v dvestoletni zgodovini moderne Grčije. Po dokumentih tožilstva, na dogodke so ga prvi opozorili iz ZDA, je Novartis politikom in 4500 zdravnikom namenil petdeset milijonov evrov podkupnin in brezplačna potovanja, da so dobili njegovi izdelki v javnem zdravstvu prednost, poroča Guardian. Skoraj vsa obtožnica temelji na pričanju oseb pod vladno zaščito. Novartis je lani v Južni Koreji plačal 49 milijonov dolarjev odškodnine zaradi podobne afere, leta 2015 pa 390 milijonov v ZDA v aferi s podkupovanjem lekarn.