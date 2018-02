Gre za prve obsodbe v tej zadevi, ki je med zagovorniki svobode izražanja in v evropskih državah sprožilo številne kritike. Sodni postopki potekajo še proti več sto akademikom, ki so prav tako obtoženi »širjenja teroristične propagande«.

Predstavnik mednarodne nevladne organizacije za človekove pravice Amnesty International Andrew Gardner je obsodil odločitev sodišča, glede drugih obtoženih pa je dejal, da obtožbe niso utemeljene. »Nov dan, nov škandal na sodiščih,« je zapisal na Twitterju.

V peticiji, ki jo je januarja 2016 podpisalo več kot 1100 turških in tujih akademikov, so obsodili »masaker« nad civilisti s strani turških varnostnih sil med operacijami proti prepovedani Kurdski delavski stranki (PKK) na večinsko kurdskem jugovzhodu države.

S peticijo, ki jo je kasneje podpisalo še najmanj 1000 drugih ljudi, so razjezili turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Med podpisniki je sicer tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. Peticijo so sprožili, potem ko je poleti 2015 propadlo premirje med PKK in turško vojsko. Spopadi na jugovzhodu države so se okrepili, Ankara pa je v številnih predelih uveljavila policijsko uro.