Družinska gazela Lotrič Meroslovje je tudi tokrat med finalisti Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit. Podjetje je bilo v preteklosti že prepoznano za najboljšega zaposlovalca, in sicer med malimi podjetji, hitra rast zaposlenih pa jih je privedla že v skupino srednje velikih podjetij, saj zaposlujejo že več kot 50 sodelavcev. Izjemno dinamično raste tudi RLS merilna tehnika iz Komende, leta 2015 prepoznana za zlato gazelo, ki zaposluje že 167 sodelavcev.

»Sodelavke in sodelavce smo o ponovnem uspehu oziroma uvrstitvi med finaliste o tem z veseljem obvestili. Naša prednost je, da se kljub rasti ter pospešenemu zaposlovanju še vedno lahko vsi skupaj dobimo na jutranji kavi. To je lepa priložnost za skupno druženje ter delitev za nas pomembnih informacij, ki jih sicer interno delimo tudi preko oglasnih desk,« je dejal Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič Meroslovje. »Priznanje Zlata nit vsekakor pripomore h krepitvi blagovne znamke dobrega zaposlovalca in predstavlja potrditev našega dobrega dela in prizadevanja. Zato o tem z veseljem obvestimo tudi naše poslovne partnerje in širšo javnost – naj si bo s pomočjo novice na spletni strani, objave na družbenih omrežjih ali celo zaznamka v naši korporativni brošuri oziroma v predstavitvi podjetja.«

Svež pristop pri iskanju novih kadrov V podjetju sledijo smernicam in merilom po vzoru evropske nagrade odličnosti, EFQM Excellence Award, ki temelji na devetih glavnih merilih, med katerimi so tudi zaposleni. »Zlata nit nam tako predstavlja odlično priložnost za vpogled v realno stanje in primerjavo z ostalimi podjetji. Postavi nam ogledalo ter nas opozori na področja, na katerih obstajajo možnosti za izboljšavo. Pri tem nam je vsekakor v pomoč mreža podjetij dobrih zaposlovalcev. Sam dogodek Zlata nit ter z njegovo pomočjo stkane osebne in poslovne vezi so lepa priložnost za izmenjavo dobrih praks ter poslovno sodelovanje.« Podjetje zaradi hitre rasti pospešeno zaposluje. V zadnjem obdobju so številčno najbolj okrepili ekipo za prodajo ter izvajanje meritev na terenu. Trenutno imajo odprto delovno mesto referentke v logistiki. »Iskanje kadrov je proces, h kateremu pristopamo celostno. Sodelujemo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, imamo lastne štipendiste, s pomočjo projektov, kot je na primer Zaposlitveni izziv, pa spoznavamo tudi najrazličnejše, sveže pristope zaposlovanja,« pojasnjuje Marko Lotrič.

Zlata nit jim je dala smernice za delo z ljudmi »Pred osmimi leti, ko smo se, takrat še kot majhno podjetje, prvič prijavili na Zlato nit, smo to storili zaradi nujne večje prepoznavnosti podjetja kot delodajalca. Po prejetju rezultatov ankete smo vedeli, da nam je sodelovanje dalo odlične smernice za razvoj na področju dela z ljudmi. Že po dveh letih smo pričakovane izboljšane rezultate ankete postavili kot enega izmed kazalnikov merjenja uspešnosti. Cilj, ki smo si ga postavili, je vsako leto izboljšati večino ključnih postavk. Zadnjih šest let nam to uspeva,« pa napredek RSL merilne tehnike, ki že osmič meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo komentira glavna kadrovica Ilijana Šuligoj Javornik. »Priznanje in potrditev, da smo s svojimi rezultati med najboljšimi zaposlovalci, je velik kompliment. Letos smo med finalisti četrto leto zapovrstjo, a veselje in ponos sta ravno tako velika kot prvič. Novico je zaposlenim najprej posredoval direktor, nato pa je takoj šla kam drugam kot na Facebook. Bolj kot pred partnerji, dejstvo, da smo med najbolšimi zaposlovalci v Sloveniji, izpostavljamo kot ponudniki zaposlitve. Načrtovana rast kaže, da bomo naš kolektiv v prihodnjih treh letih povečali za vsaj 50 novih sodelavcev.«