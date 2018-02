Kot so za STA danes povedali na celjskem okrožnem sodišču, se je sodnik za pripor vseh sedmih oseb odločil zaradi ponovitvene nevarnosti, pri enemu izmed njih pa še zaradi begosumnosti.

Med sedmerico je tudi 17-letno dekle, ki je po navedbah celjske policije prav tako kazensko odgovorna za brutalne in nasilne rope. Poleg nje so v priporu tudi 27-letnik iz Velenja, 18-, 20-,25- in 27-letni Ljubljančani ter 20-letni državljanu Srbije. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do 15 let zapora.

Kot je v ponedeljek povedal prvi mož celjskih kriminalistov Damijan Turk, so prvi rop izvršili novembra lani na območju Celja, pri tem so odnesli zlatnino in gotovino v vrednosti več kot 28.000 evrov. Priča ropu je bil otrok, ki so mu grozili, da je razkril mesto, kjer je družina hranila dragocenosti, je dejal Turk.

Drugi rop se je prav tako zgodil v Celju, in sicer januarja letos, roparji pa so odnesli 1500 evrov gotovine. Tretji rop je bil januarja v Velenju, družina pa je ostala brez 10.000 evrov zlatnine. Pri ropu na območju Žalca, ki se je zgodil v začetku tega meseca, so roparji odnesli za več kot 50.000 evrov zlatnine in denarja. Grozili so celi družini, v kateri so bili trije otroci, stari od enega do 12 let. Članom družine so grozili in jih pretepali, streljali pa so v hiši in pred hišo, kjer so ranili psa.

Po Turkovi oceni so se vsi ropi, ki so bili brutalni in nasilni, zgodili v večernih urah, med ropom pa so bili roparji zamaskirani in so uporabili strelno orožje. Nekatere člane družin so zvezali, celo z lepilnim trakom, ter jih pretepali, vse dokler niso dobili informacij, kjer hranijo dragocenosti.