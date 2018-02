Učiteljica je novembra lani po poročanju Večera, ki se sklicuje na navedbe staršev, grobo zlasala dva učenca šestega razreda in ju z glavama večkrat udarila enega ob drugega. Starši učencev ocenjujejo, da jima je učiteljica prizadejala »hude telesne bolečine, ju ponižala in grozovito prestrašila«. Povod za to naj bi bil nemir v razredu.

S primerom so seznanjeni tudi na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport. »Izredni inšpekcijski postopek je potekal na podlagi pobude za izredni inšpekcijski nadzor. Obravnavano je bilo domnevno nasilje na šoli s strani učiteljice šole do dveh učencev. Dogodek je bil potrjen, ravnatelj pa je ustrezno ukrepal in delavki izrekel pisni opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Učiteljica se je učencema tudi opravičila,« so za STA povedali na inšpektoratu. »Inšpektor je ravnatelju izrekel ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih je ravnatelj sprejel, zato je bil postopek nadzora tudi ustavljen. Pobuda je bila odstopljena tudi policiji, ki po naših informacijah prav tako vodi svoj postopek v skladu s svojimi pristojnostmi,« so še dodali.

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru so po navedbah Večera prejeli ovadbo zoper dve osebi, zadeva pa se trenutno nahaja v fazi zbiranja obvestil. »Smo seznanjeni s predmetno zadevo, vendar pa državno tožilstvo ne more podati informacij o konkretnem predkazenskem postopku, ker je ta še v teku ter bi razkritje zahtevanih podatkov lahko škodovalo interesom in tajnosti postopka ter zasebnosti oseb,« je povedala namestnica vodje tožilstva Januša Kušar Rotman.