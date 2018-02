Okoljevarstveno usmerjenim volilcem sta obljubila, da bo Nemčija do leta 2030 izpuste zmanjšala za 55 odstotkov. Pred tem je Angeli Merkel že propadel poskus oblikovanja koalicije s Svobodnimi demokrati (FDP) in Zelenimi: prvi so namreč vztrajali, da je treba nemški program »energetske pretvorbe« (Energiewende), torej subvencije za sončne ter vetrne elektrarne, najmanj bistveno oklestiti, če ne kar ukiniti; drugi so jih hoteli povečati.

Nemška politika »energetske pretvorbe« se je že izkazala za »ekonomsko, socialno in ekološko katastrofo«, ki je davkoplačevalce stala