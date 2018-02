»Res je, da sem se 25. oktobra 2017 sestal z gospodom Barrosom iz Goldman Sachs,« je zapisal podpredsednik evropske komisije Jyrki Katainen. »Z gospodom Barrosom sva bila edina udeleženca srečanja, na katerem sva govorila o trgovskih in obrambnih zadevah.« Finski komisar je svoj lobistični sestanek dokumentiral na uradni spletni strani komisije, vendar je to storil šele potem, ko je spletni portal Politico poročal o sestanku Barrosa in Katainena. Poleg naknadnega javnega razkritja sestanka pa pozornost vzbuja še okoliščina, da sta se nekdanji in sedanji evropski politik na Barrosovo pobudo dobila na štiri oči v hotelu v neposredni bližini sedeža evropske komisije v Bruslju, ne pa v Finčevi pisarni. Podpredsednik komisije v dokumentu ustvarja vtis, kakor da je šlo za nekakšno zasebno srečanje starih znancev. »Komisarjev dopis dokazuje, da Barroso izkorišča svoj privilegiran položaj in da v imenu Goldman Sachs vpliva na funkcionarje EU,« opozarja Margarida Silva iz mednarodnega združenja nevladnih organizacij Alter-EU. »Nihče zunaj komisije nima toliko notranjih informacij, kontaktov in vpliva kot njen nekdanji predsednik.« V združenju opozarjajo, da je komisija EU za etiko leta 2016 blagoslovila Barrosovo novo zaposlitev v vplivni finančni hiši na podlagi Portugalčevega zagotovila, da v Goldman Sachs ne bo lobiral pri organih EU. Zato zahtevajo, da komisija zdaj sproži preiskavo, v kateri bo razčistila dilemo, ali je Barroso kršil evropske predpise o integriteti in preprečevanju korupcije.