»Izhajamo iz predpostavke, da se letno zgodita eden ali dva primera na milijon prebivalcev,« je razložil nemški tiskovni agenciji DPA. Dejansko število tovrstnih smrti pa ostaja neznanka. Sorodniki in svojci, ki odkrijejo razgaljeno truplo pokojnika, namreč zaradi sramu velikokrat umaknejo dokaze. Najbolj ogroženi so ljubitelji hipoksifilije, to je oblike mazohizma, ki povečuje seksualno vzburjenje z odtegovanjem kisika. Temelji na domnevi, da pomanjkanje kisika povzroči evforičnost, ker sproži izločanje dopamina in s tem poveča intenzivnost orgazma. Med najbolj znanimi žrtvami hipoksifilije je ameriški igralec David Carradine, ki so ga leta 2009 odkrili zadavljenega v garderobni omari. Manj razčiščena je smrt pevca zasedbe Inxs Michaela Hutchenca, ki se je leta 1997 zadavil s pasom. Med samozadovoljevanjem se smrtno ponesrečijo praviloma moški, ugotavlja Voß, ženske so bolj previdne in imajo očitno manj tvegane avtoerotične fantazije. Decembra lani so v neki kleti v Hessnu odkrili truplo moškega, ki se je zavil v verige in jih zaklenil s petimi ključavnicami, ki bi jih moral odkleniti v točno določenem vrstnem redu. Žal je izgubil zavest, preden mu je to uspelo. Še bolj bizaren primer je opisal časnik Frankfurter Rundschau. Neki moški je svoj obraz obložil z rezinami topljenega sira, si čezenj potegnil najlonko, se oblekel v potapljaško obleko in v dežni plašč, nazadnje pa si je čez glavo poveznil še plastično vrečko in sedel pred električni grelnik. »Ljudje se ne zavedajo tega, kako hitro izgubijo zavest,« opozarja patolog, »pri strangulaciji se to zgodi že v manj kot pol minute.« Med masturbiranjem ljudje ne tvegajo zgolj zadušitve. Nekateri so umrli tudi zaradi premočnega električnega udara, že leta 1978 pa je nemški urolog napisal disertacijo o poškodbah penisa zaradi samozadovoljevanja s sesalnimi stroji.