Bartu Somersu je problematično mesto uspelo popolnoma preobraziti v vzorčen primer uspešne integracijske politike. Za ta dosežek je letos prejel naziv najboljšega župana na svetu, ki ga podeljuje mednarodna fundacija City Mayors. Mechelen je bil nekoč obupen. Letno so zabeležili 1500 vlomov v avtomobile in 700 ropov starostnikov. Prebivalstvo je krivdo pripisalo migrantom in policiji, zanimanje za skrajno desnico se je v nekem obdobju občutno povečalo. Somers je kriminal zatrl s trdo roko. Nobeno mesto v Belgiji ne porabi toliko denarja za policijo, število uniformirancev so povečali za 50 odstotkov, in sicer na 300. Bili so prva občina, ki je po mestu namestila varnostne kamere. Zdaj jih je skupaj že 256. »Ulično kriminaliteto nam je uspelo zmanjšati za 75 odstotkov, število vlomov se je prepolovilo,« je župan razložil v pogovoru za Spiegel Online. Če ni varnosti, ni svobode, je prepričan Somers. A nadzor ni dovolj. Potrebna je tudi »mehka«, politična strategija, da se v mestu, kjer živijo pripadniki 138 nacionalnosti, vsak drug otrok pa se rodi v družini z migracijskim ozadjem, vsi počutijo enakopravni. Mesto je najprej revitaliziralo problematična območja, očistilo je parke, zgradilo nova otroška igrišča, okrepili so financiranje vzgojnih ustanov. Županstvo je z več premišljenimi ukrepi preprečilo, da bi mestne četrti postale otoki bogatih in revnih. Pod Somersovim vodstvom se je mesto razraslo prek vseh jezikovnih, verskih in kulturnih meja, število prebivalcev se je od leta 2001, ko je nastopil prvi županski mandat, povečalo s 75.000 na 86.000. Islamski državi se v minulih letih ni priključil niti en Mechelenčan, je ponosen 53-letni politik.