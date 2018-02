Skoraj pet let je trajala preiskava ropa mariborske zlatarne, na koncu pa je štajerskim kriminalistom le uspelo razrešiti uganko in priti na sled nasilnima roparjema, ki sta bila konec februarja 2013 med ropom zlatarne v Tyrševi ulici izjemno groba. Zaposleno sta podrla na tla, jo vklenila v lisice in zvezala.

Hitreje so štajerski kriminalisti razrešili oktobrski rop banke NKBM v Turnerjevi ulici. V obeh primerih so roparji tudi državljani, ki delujejo v različnih evropskih državah in imajo več (lažnih) identitet. Eden izmed osumljenih je trenutno zaprt v Franciji, za druge tri pa je policija že predlagala, da se zoper njih razpišeta evropski priporni nalog in mednarodna tiralica.

Zaposleno zgrabil za vrat in podrl na tla Malo po deseti uri 27. februarja 2013 sta pred zaklenjenimi vrati zlatarne v Tyrševi ulici pozvonila dva moška. Nista vzbujala posebne pozornosti, zato jima je zaposlena odprla vrata in ju spustila v notranjost. Dvojica si je nekaj trenutkov mirno ogledovala vitrine z nakitom, nato pa je prvi iz desnega žepa hlač potegnil manjšo črno pištolo, jo napel, stopil za prodajni pult in pištolo uperil zaposleni v glavo. Hkrati jo je zgrabil za vrat in odvlekel v delavnico za prodajnim prostorom, kjer jo je podrl na tla in jo vklenil s kovinskimi lisicami. Za njim je v delavnico prikorakal tudi njegov pajdaš, ki je s seboj prinesel lepilni trak, s katerim sta zaposleni oblepila noge in prelepila usta. Nato sta se lotila praznjenja zlatarne. Prvi je iz prodajnega pulta pobiral nakit, drugi pa je izpraznil trezor in prebrskal zlatarkine žepe, v katerih je našel še dodatnih 2000 evrov gotovine. Izpraznila sta tudi izložbo, skupno pa je njun plen znašal okoli 62.000 evrov. Na podlagi sledi in posnetkov varnostnih kamer so policisti v dolgotrajni preiskavi prišli do zaključka, da za ropom stojita 38-letni Hrvat in 42-letni Srb. Prvi je trenutno zaprt v Franciji, drugi pa se še svobodno sprehaja po domovini. Pred ropom sta v Slovenijo prišla prav iz Srbije (prek Madžarske), pripeljala pa sta se zelo nonšalantno z belim cliom, ki je bil registriran na ime sostorilca. A nikakor ne gre za naivna roparja, temveč za izjemno izkušena in stara znanca policije, ki uporabljata več različnih imen, ropov pa ju dolžijo v več evropskih državah.