Čeprav je pred osmimi dnevi 12 mestnih svetnikov županu Zoranu Jankoviću predložilo podpise, s katerimi so zahtevali sklic izredne seje na temo Celice, te (za zdaj) ne bo. Janković je zahtevo zavrnil, kar je utemeljil v treh točkah. V prvi je navedel, da je ena podpisnica podporo naknadno umaknila. To je svetnica SD Irena Kuntarič Hribar. V naslednjih dveh točkah pa trdi, da podpisniki niso navedli, zakaj gradiva ni mogoče uvrstiti na redno sejo mestnega sveta. In da niso opredelili razlogov in ciljev, zaradi katerih je ta akt pomemben.

Občina in javni zavod Ljubljanski grad sta danes v sporočilu za javnost sicer odgovorila na odprta vprašanja, ki so jih predlagatelji sklica izredne seje izpostavili v gradivu. Med drugim sta razkrila, da je ocenjena vrednost prenove Celice 600.000 evrov.

Kot ključen se je izkazal umik podpisa Irene Kuntarič Hribar, ki sicer prihaja iz vladajoče koalicije. Medtem ko smo od nekaterih drugih svetnikov slišali, da je bila tarča pritiskov, je sama dejala, da se je za takšen korak odločila, ker ji SDS ni poslala gradiva. »V svetniški skupini SDS so mi obljubili, da mi bodo gradivo predhodno posredovali v pregled, a mi ga niso,« je dejala Kuntarič-Hribarjeva in dodala, da je videla le okrožnico, ki je bila temelj gradiva. Slednje je prejela po tem, ko je umaknila podpis.