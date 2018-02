»Prostato so odstranili, videti je, da je bila operacija uspešna,« je britanski igralec v posnetku, ki ga je objavil na svoji spletni strani, sporočil svojemu občinstvu. Ker je bil rak zelo agresiven, so mu kirurgi odstranili še enajst limfnih vozlov. »Trenutno se počutim dobro, sem zdrav in srečen,« je povedal in dodal, da se je za razkritje odločil zaradi govoric, ki so se začele pojavljati v javnosti.

Zahvalil se je soprogu, ki mu je stal ob strani, pa tudi ostalim družinskim članom in prijateljem, ki so bili glede njegovega zdravstvenega stanja diskretni in o njem niso govorili. »Upam, da imam na voljo še nekaj let na tem planetu, saj trenutno uživam življenje in bi raje videl, da se mi še ne bi bilo treba posloviti,« je še razložil ter dodal, da si – kako klišejsko – nikoli ni mislil, da bo ravno on zbolel za to agresivno boleznijo.