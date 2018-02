Povsem nova barvna podoba bolida je le ena od novosti, s katero so presenetili pri McLarnu. Moštvo iz Wokinga je pred začetkom sezone optimistično, kot že dolgo ne, razloge za to pa gre poiskati tudi v novem motorju. Namesto šibkega in nezanesljivega Hondinega pogonskega agregata bo dirkalnik MCL33 odslej poganjal Renaultov motor. »Leto 2018 vidimo kot leto, ko se bo Mclaren pomaknil bližje vrhu. Imamo izvrstno ekipo, novega dobavitelja motorjev in celo vrsto novih partnerjev,« je na predstavitvi dejal šef ekipe Zak Brown.

McLaren, ki je bil v zadnjih sezonah predvsem zaradi težav s Hondinimi motorji med najslabšimi ekipami v formuli 1, je na zadnji dirki zmagal leta 2012, medtem ko na nov naslov svetovnega prvaka čaka že celo desetletje. »Ob pogledu na nov dirkalnik sem navdušen, a hkrati tudi rahlo zaskrbljen. Vem, koliko pomeni dirkalnik celotni ekipi, zato upam, da bo izpolnil visoka pričakovanja,« ostaja previden McLarnov dirkač Fernando Alonso, ki si bo v novi sezoni garažo delil z Belgijcem Stofflom Vandoornom.