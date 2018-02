Z novo tehnologijo so znanstveniki lahko določili natančnejšo starost jamskih poslikav na treh arheoloških najdiščih v Španiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To je res razburljivo odkritje, ki predpostavlja, da so bili neandertalci bolj sofisticirani, kot velja prepričanje,« je dejal soavtor raziskave, arheolog univerze v Southamptonu Chris Standish. Z novo tehnologijo so potrdili, da so te poslikave najstarejše jamske poslikave na svetu.

V jamah La Pasiega, Maltravieso in Ardales so uporabljali predvsem rdeče pigmente, občasno tudi črne. Slikali pa so skupine ljudi, odtise rok, pike in druge geometrične vzorce. Ti simbolni prikazi nakazujejo inteligenco, ki je nekoč veljala samo za predhodnike sodobnega človeka.

»Pojav simbolne materialne kulture označuje korak v človeški evoluciji,« je dodal soavtor prispevka iz Inštituta Max Planck Dirk Hoffmann.

Sicer je že pred tem obstajalo več dokazov, ki so zavrnili teorijo »neumnih« neandertalcev, saj so med drugim podobno kot predniki sodobnega človeka izvajali obrede, pokopavali mrtve ipd. Jamske poslikave so do sedaj veljale za domeno sodobnega človeka.