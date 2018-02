Družinska gazela LOTRIČ Meroslovje je tudi tokrat med finalisti Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit. Podjetje je bilo v preteklosti že prepoznano za najboljšega zaposlovalca in sicer med malimi podjetji, hitra rast zaposlenih pa jih je privedla že v skupino srednje velikih podjetij, saj zaposlujejo že več kot 50 sodelavcev. Na vprašanja je odgovarjal Marko Lotrič, direktor.

LOTRIČ Meroslovje je družinsko podjetje, v katerem se zelo dobro zavedamo, da smo ključ do uspešnega podjetja ljudje … Ki radi delamo to, kar delamo. In ustvarjamo z ljubeznijo. Predpogoj slednjega so seveda dobri medsebojni odnosi. Med sodelavci samimi ter v razmerju do vodstva oziroma podjetja v najširšem možnem pomenu. Slednje ne pomeni, da se nikoli ne srečujemo s »konflikti«; pomembno je, da se slednjih zavedamo ter jih sproti rešujemo. Moja vrata so tako vedno odprta za pogovor.

Zavedamo se tudi, da je pojmovanje tega kaj je dobro, kakovostno, izjemno subjektivno. Zato so pri spremljanju uspeha skupnega prizadevanja za dobro počutje nas vseh zunanji objektivni pristopi kot je projekt Zlata nit izjemno dobrodošli. J In nenazadnje – naša vizija je: »Ko pomisliš na merjenje, pomisliš na LOTRIČ Meroslovje«. V našem bistvu je, da želimo izmeriti vse, kar se izmeriti da – tudi kakovost naših odnosov. J

Sodelavke in sodelavce smo o ponovnem uspehu oziroma uvrstitvi med finaliste o tem z veseljem obvestili. Naša prednost je, da se kljub rasti ter pospešenemu zaposlovanju še veno lahko vsi skupaj dobimo na jutranji kavi. To je lepa priložnost za skupno druženje ter delitev za nas pomembnih informacij, ki njih sicer interno delimo tudi preko oglasnih desk.

Priznanje Zlata nit vsekakor pripomore pri krepitvi blagovne znamke dobrega zaposlovalca in predstavlja potrditev našega dobrega dela in prizadevanja. Zato o tem z veseljem obvestimo tudi naše poslovne partnerje in širšo javnost – naj si bo s pomočjo novice na spletni strani, objave na družbenih omrežjih ali celo zaznamka v naši korporativni brošuri oziroma v predstavitvi podjetja.

V podjetju LOTRIČ Meroslovje sledimo smernicam in merilom po vzoru evropske nagrade odličnosti – EFQM Excellence Award, ki temelji na devetih glavnih merilih, med katerimi so tudi zaposleni.

Projekt Zlata nit nam tako predstavlja odlično priložnost za vpogled v realno stanje in primerjavo z ostalimi podjetji. Postavi nam ogledalo ter nas opozori na področja, na katerih obstajajo možnosti za izboljšavo. Pri tem nam je vsekakor v pomoč mreža podjetij, dobrih zaposlovalcev. Sam dogodek Zlata nit ter z njegovo pomočjo stkane osebne in poslovne vezi so lepa priložnost za izmenjavo dobrih praks ter poslovno sodelovanje.

Naše podjetje je v fazi intenzivne rasti, vzporedno s čimer se odvija pospešen proces zaposlovanja. V zadnjem obdobju smo tako številčno okrepili ekipo na področju prodaje ter izvajanja meritev na terenu. Trenutno pa imamo odprt oglas za delovno mesto referentke v logistiki. Iskanje kadrov je proces, k kateremu pristopamo celostno. Sodelujemo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, imamo lastne štipendiste, s pomočjo projektov kot je na primer Zaposlitveni izziv pa spoznavamo tudi najrazličnejše, sveže pristope.