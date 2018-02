»Odločitev je sprejela sodnica Verica Nikić, ki je že dvakrat ugodila zahtevam Popovića,« je za Index opozoril Severinin menedžer. Obe odločitvi sta bili narejeni v škodo otroka in so bile na drugostopenjskem sodišču razveljavljenje. Tudi današnja odločitev me tako ni presenetila,« je bil jasen Petrović in dodal, da hrvaška estradnica z odločitvijo ni zadovoljna, zato se bo nanjo pritožila.

Druga sodnica, kolegica Nikićeve, je pred enim mesecem zavrnila Popovićev zahtevek po deljenem skrbništvu, saj da za to, da bi otrok en teden živel pri enem, en teden pa pri drugem staršu, ni zakonske podlage, je še razložil Petrović. »Mesec dni kasneje pa na istem sodišču druga sodnica odloči povsem drugače,« je še potožil.