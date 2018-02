Jamesu se je nasmihal trojni dvojček, 32 točkam je dodal devet skokov in osem asistenc, a je Cleveland vseeno izgubil, saj se nove okrepitve še niso najbolje znašle. Več kot deset točk sta ob Jamesu pri gostiteljih vpisala le J. R. Smith (15 točk) in Tristan Thompson (12 točk in 9 skokov).

Za Washington, ki je slavil brez poškodovanega Johna Walla, je Bradley Beal vpisal 18 točk. Čarovniki so na četrtem mestu na lestvici vzhodne konference in imajo le en poraz več od tretjeuvrščenega Clevelanda. James je ob porazu v domači Quicken Loans Areni postal komaj sedmi igralec v zgodovini ligi z mejnikom 11.000 doseženih košev iz igre.

Aktualni prvaki lige NBA Golden State Warriors so s 134:127 premagali tekmece iz zahodne konference Los Angeles Clippers. Košarkarji iz Los Angelesa niso uspeli zaustaviti razigranega prvega zvezdnika bojevnikov Stephena Curryja, ki je dosegel kar 44 točk, katerim je dodal še deset asistenc in šest skokov. Curry je zadel osem trojk iz enajstih poskusov.

Mož odločitve v Sacramentu je bil Russell Westbrook, ki je s trojko ob zvoku sirene, gostujoče moštvo Oklahoma City Thunder popeljal do zmage proti Kings s 110:107. Sacramento se je odločno upiral favoriziranim gromovnikom, ki so zapravili prednost 23 točk ter so v napeti končnici tekme zaostajali že s 102:105.

Minimalni poraz je doživela ekipa Chicago Bulls, ki je s 115:116 klonila proti Philadelphia 76ers. Za bike je Bobby Portis vpisal 38 točk, kar je njegov najboljši dosežek v karieri. Portis je zapravil koš v zadnji sekundi tekme.

Orlando Magic je izgubil proti New Yorku Knicks s 113:120. Kratkohlačniki so končali niz osmih zaporednih porazov. Košarkarji Charlotte Hornets so slavili pod domačima obročema proti Brooklyn Nets s 111:96.