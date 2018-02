V Nigeriji zanikali, da bi rešili ugrabljena dekleta

Vlada nigerijske zvezne države Yobe se je v četrtek opravičila, ker je predhodno sporočila, da so rešili dekleta, ki so jih nedavno ugrabili pripadniki teroristične skupina Boko Haram. Kot so pojasnili, so javnost o rešitvi deklet objavili na podlagi informacij, ki jih je posredovala ena od varnostnih agencij.