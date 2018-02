Zenit je po prvi tekmi v Glasgowu zaostajal z 0:1, toda Miha Mevlja, ki je tudi danes igral celo tekmo, in soigralci so poskrbeli za preobrat in zmagali s 3:0. Branislav Ivanović in Daler Kuzjajev sta zadela v prvem polčasu, Aleksander Kokorin pa v drugem.

Leipzig je s Kevinom Kamplom prestal boj z Napolijem. Potem ko je nemški klub na prvi tekmi zmagal v gosteh s 3:1, je Napoli tokrat prišel celo blizu napredovanja, a mu je za to zmanjkal zadetek ob slavju z 2:0. Piotr Zielinski je Italijane povedel v vodstvo v 33. minuti, končni izid pa je postavil Lorenzo Insigne v 86. minuti. Kampl je igral celo tekmo in v 70. minuti prejel rumeni karton.

Pričakovano je med 16 najboljšimi klubi v tem tekmovanju tudi madridski Atletico, ki je s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom, ta je branil celo tekmo, izločil Koebenhavn. Na prvi tekmi je zmagal s 4:1, danes pa je pot v osmino potrdil še pred domačimi navijači z 1:0 in zadetkom Kevina Gameira.

Dinamo Kijev, kjer igra Benjamin Verbič, a nima pravice nastopa v tem tekmovanju, je izločil AEK Atene. V gosteh je igral 1:1, danes pa pred domačimi navijači 0:0.

Josip Iličić, ki je igral celo tekmo in bil med boljšimi posamezniki, je z Atalanto lovil zaostanek s prve tekme v Dortmundu, ko je bilo 3:2 za domačo Borussio. Nogometaši iz Bergama so hitro zadeli prek Rafaela Toloija ter tako prišli do izida, ki jim je zagotavljal osmino finala. Toda s preveč previdno igro se Italijanom ni izšlo, v 83. minuti je namreč Marcel Schmelzer izkoristil napako sicer razpoloženega vratarja Etrita Berishe in rumeno-črne popeljal med najboljših 16.

Moskovski CSKA je že v sredo izločil Crveno zvezdo s skupnim izidom 1:0, Lokomotiva Moskva je s 4:2 ugnala Nico, Lyon je z zmagama s 3:1 in danes na gostovanju z 1:0 končal pot Villarreala, Viktoria Plzen je z 1:1 in danes z domačo zmago z 2:0 izločila Partizan, Lazio je po porazu z 0:1 na prvi tekmi danes s 5:1 ter tremi zadetki razpoloženega Cira Immobileja premagal Steauo, Sporting pa je po 3:1 v gosteh in 3:3 doma izločil Astano.

Marseille je napredoval po zaslugi domače zmage s 3:0, danes je v Bragi izgubil z 0:1. Arsenal je izločil Oestersund s skupnim izidom 4:2, Salzburg pa Real Sociedad s 4:3. Athletic Bilbao je danes doma izgubil z 1:2, a v gosteh premagal Spartak Moskvo s 3:1. V osmino finala je prišel tudi Milan, ki je s skupno 4:0 izločil Ludogorec.