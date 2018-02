Anže Kopitar v ligi NHL še naprej piše izjemno zgodbo in je v tem tednu dočakal nova mejnika v svoji bogati karieri. Z Los Angelesom je na tekmi z Winnipegom odigral že svojo 900. tekmo v ligi, obenem pa s podajo za vodstvo s 4:2 vknjižil jubilejno 800. točko (280 golov in 520 podaj). Kralji so njegova jubileja polepšali s tesno zmago (4:3), ki je bila že njihova tretja zaporedna.

Slovenski as je po številu nastopov na petem mestu klubske lestvice, pred njim so Marcel Dionne (921), Dustin Brown (1023), Luc Robitaille (1077) in Dave Taylor (1111). »Bližam se številki 1000, ki predstavlja velik mejnik. Ko ga bom dosegel, bom zelo vesel. Še posebej, če se ozrem nazaj, kot otrok iz Slovenije sem se prebil v ligo NHL in odigral 900 tekem, kar je lep dosežek,« je o svoji 900. tekmi povedal Anže Kopitar.

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je na petem mestu klubske lestvice tudi po številu točk, boljše izkupičke imajo le Wayne Gretzky (918), Taylor (1069), Robitaille (1154) in Dionne (1307). »Običajno za vsak jubilejni točkovni dosežek shranimo tisti plošček, sam pa imam za sabo kar nekaj okroglih številk, 100, 200, 300 in tako naprej, kar je lepa zbirka ploščkov,« je še dodal Kopitar.

Njegov Los Angeles je v tem tednu znova kadroval. Tokrat so v Arizono poslali vratarja Darcyja Kuemperja, ki je v tej sezoni branil na 19 tekmah in imel odlično 93,2-odstotno uspešnost ubranjenih strelov, h kraljem pa sta se preselila desno krilo Tobias Rieder in vratar Scott Wedgewood, ki bosta izboljšala njihove možnosti za uspeh proti najboljšim.

Mednje sodijo tudi novinci iz Las Vegasa, ki so v tem tednu znova opozorili nase. Na svoji 60. tekmi sezone so visoko premagali Calgary s 7:3 in so že pri izkupičku 84 točk, s čimer so postavili nov rekord po osvojenih točkah v krstni sezoni, ki ga je postavila Florida v sezoni 1993/94 (83). Vegas je z naskokom najboljše moštvo pacifiške divizije, četrtouvrščeni Los Angeles pa je pred četrtkovo nočno tekmo z Dallasom za njim zaostajal 13 točk.