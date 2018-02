Komunala Brežice je lani odložila 172 ton odpadkov, kar je 4160 ton oziroma kar 96 odstotkov manj kot pred šestimi leti. Ta pomemben ekološki dosežek direktor brežiške Komunale Aleksander Zupančič pripisuje projektom ozaveščanja, ki jih v tem javnem podjetju izvedejo okoli trideset na leto, pravilnemu ločevanju odpadkov ter novim načinom obdelave.

»Tako smo vsi skupaj lani privarčevali 306.892 evrov. To pomeni, da je bil znesek na položnicah za štiričlansko družino v lanskem letu vsak mesec za 4,3 evra nižji, kot bi bil, če bi količina odloženih odpadkov ostala na ravni iz leta 2011,« je številke predstavil Zupančič in dodal, da Komunala ni več zgolj tehnični izvajalec storitev, ampak vse bolj varuh narave. Ozaveščenost občanov se kaže tudi v dejstvu, da so lani ločeno zbrali 4676 ton odpadkov oziroma 2393 ton več kot leta 2011.